‘Gf Vip 5’, Cecilia Capriotti: “Il razzismo in Italia non esiste più”. La dura reazione di Enock Barwuah (Video) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Anche se Enock Barwuah ha lasciato ormai da diverso tempo la Casa del Grande Fratello Vip, in queste settimane ha dimostrato grande partecipazione per le vicende che riguardano il reality e i suoi compagni di avventura e in più occasioni ha voluto dare tutto il suo supporto a coloro che all’interno della Casa gli sono stati particolarmente vicini, come Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Ma, in queste ultime ore, l’ex gieffino, ha espresso anche il suo disappunto per alcune affermazioni fatte da Cecilia Capriotti, la quale parlando con Stefania Orlando ha affrontato la delicata tematica del razzismo, sostenendo come ormai questa piaga in Italia non esista più e ad aver dimostrato ciò sarebbe stato l’atteggiamento del pubblico e degli inquilini della Casa nei confronti di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Anche seha lasciato ormai da diverso tempo la Casa del Grande Fratello Vip, in queste settimane ha dimostrato grande partecipazione per le vicende che riguardano il reality e i suoi compagni di avventura e in più occasioni ha voluto dare tutto il suo supporto a coloro che all’interno della Casa gli sono stati particolarmente vicini, come Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Ma, in queste ultime ore, l’ex gieffino, ha espresso anche il suo disappunto per alcune affermazioni fatte da, la quale parlando con Stefania Orlando ha affrontato la delicata tematica del, sostenendo come ormai questa piaga innon esista più e ad aver dimostrato ciò sarebbe stato l’atteggiamento del pubblico e degli inquilini della Casa nei confronti di ...

Corriere : Torna A-Team e va all’asta il suo furgone: chi è finito al Gf Vip Uk e chi non c’è più... - infoitcultura : Gf Vip anticipazioni di stasera: scontro epocale tra i due protagonisti! - infoitcultura : GF Vip Dayane Mello, caso mediatico in Brasile: cosa è successo - infoitcultura : GF Vip, Orlando-Zorzi nessun chiarimento. Lei si sfoga: “Sono stanca” - blogtivvu : Stefania Orlando in crisi al #GFVip: Tommaso Zorzi non vuole chiarire, lo sfogo con Zenga – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip GF Vip | l'aereo per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini scatena il delirio | tutti scioccati fuori dalla Casa Zazoom Blog