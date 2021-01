Azzolina: “Sono preoccupata per la scuola” (Di lunedì 11 gennaio 2021) La ministra Azzolina esprime le sue preoccupazioni sulla scuola. Il ritorno ai banchi non è avvenuto per la maggior parte delle regioni, e dopo i suoi scatti di ira funesta nei quali ha accusato Zingaretti di complotti politici e favoritismi, torna a parlare di scuola e delle sue preoccupazioni. “È difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola, capisco le loro frustrazione: la scuola è un diritto costituzionale se a me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a Radio Rai 1. “Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Si fa l’errore di credere che la ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) La ministraesprime le sue preoccupazioni sulla. Il ritorno ai banchi non è avvenuto per la maggior parte delle regioni, e dopo i suoi scatti di ira funesta nei quali ha accusato Zingaretti di complotti politici e favoritismi, torna a parlare die delle sue preoccupazioni. “È difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a, capisco le loro frustrazione: laè un diritto costituzionale se a me avessero tolto lanon sarei probabilmente qui”. Così la ministra dell’Istruzione Luciaa Radio Rai 1. “Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne lasuperiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Si fa l’errore di credere che la ...

Agenzia_Ansa : 'Oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità'. Così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzo… - fattoquotidiano : Scuola, Regioni in ordine sparso: riaprono solo in 3. Azzolina: “Dad non funziona più, sono preoccupata. Sto con i… - mante : Oggi @paologiordano dice tutto quello che c’è da dire sulle scuole. 'Per ora, il poco che sappiamo e il tanto che… - FrancescoRigh10 : RT @monacelt: Ministro @AzzolinaLucia : si rende conto che questo suo 'vorrei ma non posso' sulla scuola è inaccettabile? Azzolina: «Sono… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Scuola, Azzolina: 'La Dad non funziona più, sono preoccupata' [aggiornamento delle 11:27] -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina Sono Scuola: Azzolina, la dad non funziona più sono preoccupata Agenzia ANSA Azzolina: “Sono preoccupata per la scuola”

La ministra Azzolina esprime le sue preoccupazioni sulla scuola. Il ritorno ai banchi non è avvenuto per la maggior parte delle regioni, e dopo i suoi scatti di ira funesta nei quali ha accusato Zinga ...

Scuole, proteste contro i rinvii. Azzolina: Dad non funziona più

Roma, 11 gen. (askanews) - In attesa di un nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio, in cui si valuteranno nuove restrizioni contro il coronavirus, ...

La ministra Azzolina esprime le sue preoccupazioni sulla scuola. Il ritorno ai banchi non è avvenuto per la maggior parte delle regioni, e dopo i suoi scatti di ira funesta nei quali ha accusato Zinga ...Roma, 11 gen. (askanews) - In attesa di un nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio, in cui si valuteranno nuove restrizioni contro il coronavirus, ...