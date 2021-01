Lazio, Inzaghi: «Caicedo sempre stato importantissimo». (Di domenica 10 gennaio 2021) Simone Inzaghi ha parlato al termine di Parma-Lazio Al termine della gara tra Lazio e Parma, il tecnico Simone Inzaghi è intervenuto davanti le telecamere di Sky Sport. Ecco le parole del mister biancoceleste: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Lazio NEWS 24 «La voce? Ho ancora qualche problemino ma va meglio dell’altra volta (ride, ndr). Contento di aver vinto e di non aver preso gol, abbiamo approcciato bene al match, abbiamo meritato, rischiando solo in un’occasione nel primo tempo. Avremmo dovuto sbloccare prima la partita ma il risultato ci dà fiducia e autostima. Caicedo? Merita tutto, io penso abbia sempre avuto un ruolo importantissimo con noi, si fa volere bene da tutti, compagni in primis, sta finalizzando, vogliamo che rimanga con noi. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Simoneha parlato al termine di Parma-Al termine della gara trae Parma, il tecnico Simoneè intervenuto davanti le telecamere di Sky Sport. Ecco le parole del mister biancoceleste: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 «La voce? Ho ancora qualche problemino ma va meglio dell’altra volta (ride, ndr). Contento di aver vinto e di non aver preso gol, abbiamo approcciato bene al match, abbiamo meritato, rischiando solo in un’occasione nel primo tempo. Avremmo dovuto sbloccare prima la partita ma il risultato ci dà fiducia e autostima.? Merita tutto, io penso abbiaavuto un ruolocon noi, si fa volere bene da tutti, compagni in primis, sta finalizzando, vogliamo che rimanga con noi. ...

