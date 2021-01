FILIPPO NARDI, PROCESSO A DOMENICA LIVE/ Groppelli “non seguire Salvo e Bettarini” (Di domenica 10 gennaio 2021) FILIPPO NARDI a PROCESSO a DOMENICA LIVE dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 2021 si difende per la prima volta e chiede ancora scusa, la d'Urso lo attacca Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 2021 si difende per la prima volta e chiede ancora scusa, la d'Urso lo attacca

marina_estati : @domenicalive #GFVIP Un'occasione in più per ricordarci che GRANDE PERDITA per questo GF sia stata l'ELIMINAZIONE d… - blogtivvu : Filippo Nardi si “difende” dalla d’Urso, lei precisa: “Noi non ci frequentiamo più” - Rotatuille : #DomenicaLive Penso che sono vergognose le minacce che hanno rivolto al figlio di Filippo Nardi che ho conosciuto.… - trashchoc1 : RT @domenicalive: 'Io ho sofferto quando hai detto quelle cose su mia mamma, come figlia e come donna' Guenda Goria faccia a faccia con F… - trashchoc1 : RT @domenicalive: 19 anni fa, lo storico confessionale di Filippo Nardi #DomenicaLive -