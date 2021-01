Tutta Italia oggi in zona arancione. Negozi, seconde case: ecoo cosa si può fare (Di domenica 10 gennaio 2021) Italia in zona arancione oggi e domani, che cosa si può fare oggi: Negozi, spostamenti, bar e ristoranti, seconde case Leggi su corriere (Di domenica 10 gennaio 2021)ine domani, chesi può, spostamenti, bar e ristoranti,

ispionline : A più di una settimana dall’inizio della prima fase della campagna vaccinale, l’#Italia è 2° in #UE per numero di d… - Tg3web : Oggi e domani tutta Italia torna in fascia arancione, quella un po' più restrittiva per quanto riguarda le misure a… - SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - GastoneMappini : RT @valy_s: Il REGIME #Covid19 si inasprirà col DPCM del 15/01. Si introduce l’INCIDENZA:250/100.000 ab. e si finisce in #ZonaRossa. Pratic… - FrancescaLupo15 : RT @GiancarloDeRisi: Bassetti, basta chiusure: 'Il lockdown è inutile. Non serve bastonare gli italiani'. Secondo lo scienziato, ci sono Re… -