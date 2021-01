Se sale al Colle Conte è sicuro di precipitare (Di sabato 9 gennaio 2021) "Nennì, te piace 'o Presebbio?". "Non me piace". Lucariello le provava tutte, ma al figlio Nennillo il presepe non piaceva proprio. Natale è passato , ma palazzo Chigi è ancora Casa Cupiello . E Conte ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) "Nennì, te piace 'o Presebbio?". "Non me piace". Lucariello le provava tutte, ma al figlio Nennillo il presepe non piaceva proprio. Natale è passato , ma palazzo Chigi è ancora Casa Cupiello . E...

Bruno. Vespa. E nella prima settimana del 2021 ha mosso pedine che a noi, per la verità, sono sembrate interessanti: meno sussidi e più investimenti, raddoppiati i fondi alla sc ...

Prima le dimissioni: ecco il piano che fa paura a Palazzo Chigi

Conte e il Pd temono la volubilità di Matteo Renzi dopo l'apertura ufficiale della crisi e per i responsabili si prospetta l'ipotesi di un nuovo gruppo parlamentare.

