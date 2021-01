NBA: Nuggets-76ers a rischio rinvio (Di sabato 9 gennaio 2021) L’emergenza causata dal Covid-19 sta tornando a colpire anche in NBA, dopo il successo della gestione della bolla di Orlando. Ci sarebbe infatti un focolaio in casa Philadelphia 76ers. Dopo la positività di ieri di Seth Curry sembra essere a rischio il match con i Denver Nuggets. Emergenza in casa 76ers La positività di ieri di Seth Curry mette a rischio l’intero roster dei Philadelphia 76ers. Ben sette giocatori della franchigia della città dell’amore fraterno sarebbero stati inseriti nel protocollo NBA, a causa dello stretto contatto avuto con il fratello di Steph Curry. Le procedure indicano che, dopo aver individuato i contatti di un positivo, si possa determinare un isolamento, con conseguente assenza per le partite, fino a 7 giorni anche per giocatori (o staff tecnico) non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) L’emergenza causata dal Covid-19 sta tornando a colpire anche in NBA, dopo il successo della gestione della bolla di Orlando. Ci sarebbe infatti un focolaio in casa Philadelphia. Dopo la positività di ieri di Seth Curry sembra essere ail match con i Denver. Emergenza in casaLa positività di ieri di Seth Curry mette al’intero roster dei Philadelphia. Ben sette giocatori della franchigia della città dell’amore fraterno sarebbero stati inseriti nel protocollo NBA, a causa dello stretto contatto avuto con il fratello di Steph Curry. Le procedure indicano che, dopo aver individuato i contatti di un positivo, si possa determinare un isolamento, con conseguente assenza per le partite, fino a 7 giorni anche per giocatori (o staff tecnico) non ...

