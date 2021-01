“Giovani in Comune”, il forum dei giovani di Apice ammesso al finanziamento (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del forum dei giovani di Apice che commenta la notizia dell’approvato finanziamento, da parte della Regione Campania, relativo al progetto “Orizzonte Lavoro-Comune di Apice”. “Siamo felici di annunciarvi di aver ricevuto un finanziamento dal valore di 20.000€ nell’ambito dell’avviso pubblico “giovani in Comune” – seconda finestra, promosso dalla Regione Campania e dal forum dei giovani Regionale Campania. La somma e? finalizzata alla realizzazione del progetto “Orizzonte Lavoro – Comune di Apice” rivolto ai giovani di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa deldeidiche commenta la notizia dell’approvato, da parte della Regione Campania, relativo al progetto “Orizzonte Lavoro-di”. “Siamo felici di annunciarvi di aver ricevuto undal valore di 20.000€ nell’ambito dell’avviso pubblico “in” – seconda finestra, promosso dalla Regione Campania e daldeiRegionale Campania. La somma e? finalizzata alla realizzazione del progetto “Orizzonte Lavoro –di” rivolto aidi ...

ASCOLI PICENO – L’amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, nella persona del Sindaco Marco Fioravanti, della Giunta e del Consiglio Comunale, ha deliberato un Bonus anche per il mondo dello Sport. “ ...

ANCONA - Anconetani contro maceratesi, quasi come ai vecchi tempi. Solo che questa volta l'appuntamento era nel capoluogo di regione. Una maxirissa tra adolescenti, convocata sui social ...

