Alviti: “Con la tessera De Luca ha reso obbligatoria la vaccinazione in Campania” (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Con l’introduzione della “tessera del vaccinato” che consentirà di essere “liberi” di andare al cinema, teatro, bar e pizzerie, il signor Vincenzo De Luca ha praticamente reso obbligatorio la vaccinazione in Campania. Sul retro ci sarà un chip, tra qualche mese i cittadini potranno esibirla per andare a cinema, al ristorante in palestra con più tranquillità. Servirà a dare una certificazione a tutti coloro che avranno fatto il vaccino. Adesso si aprirà la corsa per fare subito il vaccino e garantirsi subito la preziosa tessera. Secondo voi è giusto o sbagliato?”. La domanda del noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti segretario della Federazione nazionale Lavoratori. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Con l’introduzione della “del vaccinato” che consentirà di essere “liberi” di andare al cinema, teatro, bar e pizzerie, il signor Vincenzo Deha praticamenteobbligatorio lain. Sul retro ci sarà un chip, tra qualche mese i cittadini potranno esibirla per andare a cinema, al ristorante in palestra con più tranquillità. Servirà a dare una certificazione a tutti coloro che avranno fatto il vaccino. Adesso si aprirà la corsa per fare subito il vaccino e garantirsi subito la preziosa. Secondo voi è giusto o sbagliato?”. La domanda del noto sindacalista napoletano Giuseppesegretario della Federazione nazionale Lavoratori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

emanuela_alviti : RT @Cristina9891: Bisognerebbe vedere il mondo con gli occhi delle persone sensibili. - emanuela_alviti : RT @marcofeelgood: ?? Eleana, una amica che si batte per i diritti di esseri umani a sue spese e con difficoltà. Difficile capire temi come… - emanuela_alviti : RT @vitadaMaestra_: Mia figlia che arriva a casa con il fidanzatino per presentarmelo, io lo guardo, gli stringo la mano e gli dico gentilm… - emanuela_alviti : RT @Lalla_g_k: Chiarezza fa rima con correttezza. - emanuela_alviti : RT @Dida_ti: Non si guarisce mai da ciò che ci manca, ci si adatta, ci si racconta altre verità. Si convive con se stessi, con la nostalgia… -

Ultime Notizie dalla rete : Alviti Con Alviti: "Con la tessera De Luca ha reso obbligatoria la vaccinazione in Campania" anteprima24.it Alviti: “Con la tessera De Luca ha reso obbligatoria la vaccinazione in Campania”

Napoli – “Con l’introduzione della “tessera del vaccinato” che consentirà di essere “liberi” di andare al cinema, teatro, bar e pizzerie, il signor Vincenzo De Luca ha praticamente reso obbligatorio l ...

Intimidazioni al sindaco di Pomigliano d’Arco, la solidarietà di Giuseppe Alviti

Napoli – “Esprimo tutta la mia solidarietà al sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro, che ieri ha ricevuto una lettera intimidatoria con un proiettile. Egli stesso ha spiegato che non è la ...

Napoli – “Con l’introduzione della “tessera del vaccinato” che consentirà di essere “liberi” di andare al cinema, teatro, bar e pizzerie, il signor Vincenzo De Luca ha praticamente reso obbligatorio l ...Napoli – “Esprimo tutta la mia solidarietà al sindaco di Pomigliano d’Arco, Gianluca Del Mastro, che ieri ha ricevuto una lettera intimidatoria con un proiettile. Egli stesso ha spiegato che non è la ...