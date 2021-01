Rosina Carsetti | chi sono marito | figlia e nipote | tutti indagati

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La Procura non crede al racconto dei familiari di, l’anziana trovata morta in casa la vigilia di Natale: eccogli aspetti da chiarire. Cinuovi importanti sviluppi sul caso di, la 78enne trovata morta a Montecassiano (Macerata) la vigilia di Natale: un vero e proprio giallo.tre le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

emmetvmacerata : VIDEO TG. Continuano le indagini sulla morte di Rosina Carsetti #emmetv #canale89 - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Quarto Grado' dell'8 dicembre alle 21.25 su Rete 4: i casi di Rosina Carsetti, Stefano Ansaldi… - conci66aa : RT @QuiMediaset_it: Il caso di Rosina Carsetti e la morte di Stefano Ansaldi tra gli argomenti di questa sera a @QuartoGrado Conduce @Gian… - scuroscuroscuro : RT @QuiMediaset_it: Il caso di Rosina Carsetti e la morte di Stefano Ansaldi tra gli argomenti di questa sera a @QuartoGrado Conduce @Gian… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: Il caso di Rosina Carsetti e la morte di Stefano Ansaldi tra gli argomenti di questa sera a @QuartoGrado Conduce @Gian… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosina Carsetti

La Procura non crede al racconto dei familiari di Rosina Carsetti, l'anziana trovata morta in casa la vigilia di Natale.Stasera in tv , 8 gennaio , su Rete 4 torna Quarto Grado , il programma che si occupa di thriller , gialli e cronaca nera . Come al solito ...