Recovery Plan da 222 miliardi: ripartizione e impatto su PIL (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Recovery Plan vale 222 miliardi, ben oltre i 209 miliardi rivenienti dal piano Next Generation EU, con un impatto sul PIL di circa 3 punti percentuali. Un Piano che esprime una sintesi delle proposte della maggioranza, da cui è stato arricchito, secondo il Premier Giuseppe Conte, e che tiene in considerazione le istanze di Italia Viva, tentando di comporre una crisi strisciante. Al di là dei riflessi più squisitamente politici, che hanno a che fare con la permanenza e la composizione di questo governo, la portata del Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sovverte l'ordine delle priorità a livello sociale ed economico rispetto al passato. La ripartizione delle risorse Dei 222 miliardi complessivi, circa 209 miliardi saranno finanziati ...

