Poste italiane | bilancio 2019 approvato dalla Corte dei conti

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nel 2019 Poste italiane ha avuto un utile netto di euro 661 milioni di euro, superiore di 77 milioni rispetto al risultato del 2018, alla cui realizzazione ha contribuito l'utile realizzato dal Patrimonio separato BancoPosta. Aumentano il patrimonio netto della società (pari a 6.3 miliardi di euro), gli investimenti industriali (643 milioni di euro, in aumento del 40%) e i ricavi totali, che si attestano a 9.403 milioni di euro (9.289 milioni nel 2018). Sono i dati salienti che emergono dalla relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2019 di Poste italiane approvata dalla sezione controllo enti della Corte dei conti.

