“Non doveva andare così” | le struggenti parole di Meghan Markle prima della rottura

Il giornalista della famiglia reale Omid Scobie ha rivelato le ultime struggenti parole dette prima della Megxit. Ad un anno dal terremoto nella figlia reale, spuntano nuove indiscrezioni: Meghan potrebbe essere in dolce attesa e intenzionata a prendere il cognome del marito, mentre si attende il libro al veleno della sorellastra Samantha Era l'8 gennaio 2020 quando il principe Harry e Meghan Markle cambiarono per sempre la famiglia reale con quella che dai giornali venne ribattezzata come la "Megxit". Una scelta (quasi) senza precedenti, che ha segnato un prima e un dopo nella storia della monarchia britannica. Ora la coppia vive negli Stati Uniti con il primogenito Archie, e a distanza di un anno, ...

Ultime Notizie dalla rete : Non doveva Il Comune di Nuoro vince la causa contro lo Stato. "Non doveva versare 2 milioni e 300 mila euro" Sardegna Live Kawauchi, l’impiegato maratoneta 100 volte sotto le 2 ore e 20: ha vinto a Boston e rifiuta il professionismo

L’atleta giapponese, 33 anni, si tiene il suo posto fisso e rifiuta il professionismo: «Non voglio perdere la mia libertà». Nel 2018 ha vinto a Boston tra il vento e la neve ...

Bersani: “Renzi? Non ho aggettivi per qualificare un’operazione del genere mentre abbiamo centinaia di morti di pandemia”

“Renzi è un dato del paesaggio. Fa le cose che fece con Letta. Non è una novità”. Così Pier Luigi Bersani, parlamentare di Liberi e Uguali, ad Agorà (Rai3) sul comportamento del leader di Italia Viva ...

