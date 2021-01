Neve in pianura, le previsioni meteo del weekend del 9 e 10 gennaio 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel fine settimana un'intensa perturbazione atlantica investirà l’Italia portando forte maltempo al Centro Sud (solo sfiorato il Settentrione). L’arrivo di aria gelida proveniente dai Balcani farà crollare le temperature e permetterà alla Neve di cadere anche in pianura, in Toscana ed Emilia. Con l'inizio della prossima settimana, il clima si raffredderà ulteriormente con venti sempre più intensi. E’ prevista bora forte sull’alto Adriatico (LE previsioni CITTA' PER CITTA'). Le previsioni di sabato 9 gennaio Sin dalle prime ore del mattino pioverà in Sardegna, piogge che si spoteranno rapidamente verso il Centro e il Sud. Nel frattempo entrerà la bora al Nord est e il grecale al Nord ovest. E’ prevista Neve sugli Appennini di Umbria, Marche, Toscana e Abruzzo. La quota ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel fine settimana un'intensa perturbazione atlantica investirà l’Italia portando forte maltempo al Centro Sud (solo sfiorato il Settentrione). L’arrivo di aria gelida proveniente dai Balcani farà crollare le temperature e permetterà alladi cadere anche in, in Toscana ed Emilia. Con l'inizio della prossima settimana, il clima si raffredderà ulteriormente con venti sempre più intensi. E’ prevista bora forte sull’alto Adriatico (LECITTA' PER CITTA'). Ledi sabato 9Sin dalle prime ore del mattino pioverà in Sardegna, piogge che si spoteranno rapidamente verso il Centro e il Sud. Nel frattempo entrerà la bora al Nord est e il grecale al Nord ovest. E’ previstasugli Appennini di Umbria, Marche, Toscana e Abruzzo. La quota ...

