Napoli, il guaio nel guaio di una città gruviera (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ci mancava pure l’esplosione-implosione del parcheggio antistante il Covid Center dell’Ospedale del Mare, a Napoli, dove si aperta una voragine di 50 metri – per fortuna senza dover contare morti e feriti – che ha provocato un grande spavento per inghiottire alla fine qualche automobile che era ferma lì. Il cedimento, probabilmente dovuto a infiltrazioni d’acqua per la pioggia persistente di questi giorni, è avvenuto all’alba di venerdì 8 gennaio quasi a inaugurare l’anno nuovo con un monito severo: mentre qui si litiga per conquistare la poltrona di candidato a sindaco, la città sprofonda e se ne cade. L’incidente sembra aderire alla perfezione allo stereotipo della narrazione metropolitana: in quale altro posto poteva franare un’area prospiciente un ospedale, peraltro dedicato agli asintomatici del morbo, nei giorni immediatamente precedenti alla ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ci mancava pure l’esplosione-implosione del parcheggio antistante il Covid Center dell’Ospedale del Mare, a, dove si aperta una voragine di 50 metri – per fortuna senza dover contare morti e feriti – che ha provocato un grande spavento per inghiottire alla fine qualche automobile che era ferma lì. Il cedimento, probabilmente dovuto a infiltrazioni d’acqua per la pioggia persistente di questi giorni, è avvenuto all’alba di venerdì 8 gennaio quasi a inaugurare l’anno nuovo con un monito severo: mentre qui si litiga per conquistare la poltrona di candidato a sindaco, lasprofonda e se ne cade. L’incidente sembra aderire alla perfezione allo stereotipo della narrazione metropolitana: in quale altro posto poteva franare un’area prospiciente un ospedale, peraltro dedicato agli asintomatici del morbo, nei giorni immediatamente precedenti alla ...

serieAnews_com : Supercoppa italiana, l'attaccante salta la finale?? Che guaio?????? - BackAngelo : @Torrenapoli1 Il guaio più grossi per i fuoriclasse del Napoli e di avere Insigne, vuole fare tutto lui come cr7, m… - enzo_fenza : Concordo anche la punteggiatura e gli spazi. Analisi lucida, chiara ed esaustiva. Non mi da soddisfazione il fatto… - infoitsport : Il gol fallito da Insigne fotografa il guaio epocale del Napoli: la sopravvalutazione di sé - Salvato95551627 : RT @napolista: Il gol fallito da Insigne fotografa il guaio epocale del Napoli: la sopravvalutazione di sé Si confonde lo sport con la bel… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli guaio Napoli, il guaio nel guaio di una città gruviera - Ildenaro.it Il Denaro Napoli, il guaio nel guaio di una città gruviera

Ci mancava pure l’esplosione-implosione del parcheggio antistante il Covid Center dell’Ospedale del Mare, a Napoli, dove si aperta una voragine di 50 metri – per fortuna senza dover contare morti e fe ...

“Un posto al sole”, le anticipazioni: Leonardo e Filippo finiscono in guai grossi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 gennaio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 ...

Ci mancava pure l’esplosione-implosione del parcheggio antistante il Covid Center dell’Ospedale del Mare, a Napoli, dove si aperta una voragine di 50 metri – per fortuna senza dover contare morti e fe ...Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 gennaio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 ...