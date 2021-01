Borse europee in rialzo, Piazza Affari tra le migliori (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, comunque tutti in positivo anche grazie ai record di Wall Street e Tokyo. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,227. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.893,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,69%. Lieve calo dello spread, che scende a +105 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,49%. Tra le principali Borse europee si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,70%, poco mosso Londra, che mostra un +0,08%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Gira in positivo la seduta finanziaria di, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, comunque tutti in positivo anche grazie ai record di Wall Street e Tokyo. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,227. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.893,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,69%. Lieve calo dello spread, che scende a +105 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,49%. Tra le principalisi muove in modestoFrancoforte, evidenziando un incremento dello 0,70%, poco mosso Londra, che mostra un +0,08%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello ...

