Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2021 ore 19:45 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Viabilità DEL 7 GENNAIO 2021 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE ANCHE SULLE CONSOLARI UNICA ECCEZIONE LA NOMENTANA PERMANGONO CODE DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE E SULLA PARALLELA VIA D’AQUINO, TUTTO IN DIREZIONE MENTANA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO DA LUNEDI’ 11 GENNAIO RIPRENDERANNO I LAVORI SERALI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA C DA SAN GIOVANNI AL COLOSSEO, DUNQUE DA LUNEDI’ SERA TRA SAN GIOVANNI E PANTANO CI SARANNO BUS AL POSTO DEI TRENI LE ULTIME PARTENZE DA PANTANO E SAN GIOVANNI SARANNO RISPETTIVAMENTE ALLE ORE 20.30 E 21.00 PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma-FIRENZE, , SONO IN CORSO VERIFICHE ALLA LINEA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021)DEL 7 GENNAIOORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE ANCHE SULLE CONSOLARI UNICA ECCEZIONE LA NOMENTANA PERMANGONO CODE DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE E SULLA PARALLELA VIA D’AQUINO, TUTTO IN DIREZIONE MENTANA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO DA LUNEDI’ 11 GENNAIO RIPRENDERANNO I LAVORI SERALI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA C DA SAN GIOVANNI AL COLOSSEO, DUNQUE DA LUNEDI’ SERA TRA SAN GIOVANNI E PANTANO CI SARANNO BUS AL POSTO DEI TRENI LE ULTIME PARTENZE DA PANTANO E SAN GIOVANNI SARANNO RISPETTIVAMENTE ALLE ORE 20.30 E 21.00 PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-FIRENZE, , SONO IN CORSO VERIFICHE ALLA LINEA ...

