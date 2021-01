Terribile incidente nella notte alle porte di Roma | morti due ragazzi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 gennaio 2021)quello avvenuto in provincia didi Montoriono,serata di ieri. Il giorno dell’Epifania si è trasformato in tragedia per due giovaniche hanno perso la vita nel violento impatto. Si tratta di Dante Cappai, 23 anni, residente a Nerola e di un suo amico di origini albanesi, ma da anni residente a Montoriono, Enrik Vuka di 25 anni. Uno deiè morto sul colpo, l’altro in ambulanza: non c’è stato nulla da fare per due giovani vite spezzate in modo atroce. Il sinistro mortale sembrerebbe essere autonomo: l’auto su cui viaggiavano, per cause ancora da accertare, è uscita di strada nei pressi del cimitero comunale. Sul posto i Carabinieri della stazione di ...