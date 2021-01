Spiriti nelle tenebre, un bel filmone d'avventura come quelli di una volta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Spiriti DELLE tenebre La 7 ore 21.15 con Michael Douglas, Val Kilmer, Brian Mc Cardie. Regia di Stephen Hopkins. Produzione USA 1996. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA. In Sudafrica la costruzione di una ferrovia alla fine dell'800 è ostacolata, anzi rovinata dalle razzie di una coppia di ferocissimi leoni che fanno strage degli operai. L'ingegnere a capo dei lavori si rivolge a un famoso cacciatore. Insieme riusciranno ad aver ragione delle belve. Ma il cacciatore ci rimetterà la pelle. PERCHE' VEDERLO. Perché è un bel filmone d'avventura come quelli di una volta, basato su una storia vera raccontata in precedenza nel libro "I divoratori di uomini di Tsavo". La regia di Stephen Hopkins ("La mummia") è robusta come si conviene. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021)DELLELa 7 ore 21.15 con Michael Douglas, Val Kilmer, Brian Mc Cardie. Regia di Stephen Hopkins. Produzione USA 1996. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA. In Sudafrica la costruzione di una ferrovia alla fine dell'800 è ostacolata, anzi rovinata dalle razzie di una coppia di ferocissimi leoni che fanno strage degli operai. L'ingegnere a capo dei lavori si rivolge a un famoso cacciatore. Insieme riusciranno ad aver ragione delle belve. Ma il cacciatore ci rimetterà la pelle. PERCHE' VEDERLO. Perché è un beld'di una, basato su una storia vera raccontata in precedenza nel libro "I divoratori di uomini di Tsavo". La regia di Stephen Hopkins ("La mummia") è robustasi conviene. La ...

