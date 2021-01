Covid: iniziate oggi le vaccinazioni all'ospedale di Voghera (Di giovedì 7 gennaio 2021) Voghera (Pavia), 7 gennaio 2021 - Sono iniziate questa mattina le vaccinazioni anti-Covid del personale sanitario dell'ospedale di Voghera, dopo che lunedì 4 gennaio si era partiti in quello di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 7 gennaio 2021)(Pavia), 7 gennaio 2021 - Sonoquesta mattina leanti-del personale sanitario dell'di, dopo che lunedì 4 gennaio si era partiti in quello di ...

Primo giorno di scuola, oggi, dopo la pausa natalizia e a tenere “banco” non è solo la ripresa delle attività in presenza o meno per causa del Covid, ma anche ...

