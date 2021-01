Anticipazioni Dritto e Rovescio | stasera in tv giovedì 7 gennaio 2021 | interviste | temi e ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda, la prima del, ampio spazio verrà dedicato all’emergenza Coronavirus.puntata 7Nel corso della puntata, il commissario straordinario per l’emergenza Covid Arcuri e il leader della Lega Salvini sarannodi Paolo Del Debbio. Con il commissario si commenteranno le nuove chiusure per il contenimento dell’emergenza decise dal Consiglio dei Ministri e il piano delle vaccinazioni: si analizzeranno numeri, si vedrà il calendario delle somministrazione e si capirà se si ...