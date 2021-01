Uomini e Donne anticipazioni: Maurizio liquida Gemma, Davide non sceglie, Roberta stufa di Riccardo (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuova registrazione di Uomini e Donne Nonostante il periodo natalizio, lunedi 4 gennaio 2021 prwsso lo studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Appuntamenti che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere tra qualche settimana. Ovviamente si è partiti con Gemma Galgani, che durante le festività ha sentito pochissimo Maurizio. Il giorno dopo Natale, mentre erano al telefono, al cavaliere è suonato il citofono. A quel punto l’uomo è andato ad aprire, dopo aver attaccato il cellulare in faccia alla 70enne torinese e non averle dato modo di sapere chi lo stesse cercando. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto grazie alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News. Maurizio molla ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuova registrazione diNonostante il periodo natalizio, lunedi 4 gennaio 2021 prwsso lo studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate di. Appuntamenti che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere tra qualche settimana. Ovviamente si è partiti conGalgani, che durante le festività ha sentito pochissimo. Il giorno dopo Natale, mentre erano al telefono, al cavaliere è suonato il citofono. A quel punto l’uomo è andato ad aprire, dopo aver attaccato il cellulare in faccia alla 70enne torinese e non averle dato modo di sapere chi lo stesse cercando. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto grazie allefornite da Il Vicolo delle News.molla ...

