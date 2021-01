La vigilia di Cagliari-Benevento

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 gennaio 2021) Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni al. La gara si giocherà mercoledì 7 gennaio alle 12.30 e verrà disputata al Sardegna Arena. Cosa avrà detto Di Francesco? Il tecnico ha fatto il punto sugli infortuni, sulla gara con il Napoli, quella prossima cole infine sulla società. Di Francesco ha confermato che chi era fuori nella gara col Napoli sarà indisponibile anche per quella con i campani, ma ci sarà comunque Radja Nainggolan. La squadra contro il Napoli è crollata dopo gli episodi legati al pareggio, l’espulsione e il goal subito, ma non deve essere un alibi, così come l’impossibilità di preparare una sfida senza positivi. Riguardo alil tecnico ha dichiarato ciò: “È una sorpresa in senso positivo, fa molto gioco e ha fatto punti con le grandi squadre. Anche contro il Milan ha fatto un’ottima gara e meritava di più. ...