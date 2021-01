Acque di balneazione in Campania, classificazione stabile per il 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – La classificazione di qualità delle Acque di balneazione in Campania è sostanzialmente stabile a fine 2020 rispetto all’anno precedente. In estrema sintesi, è quanto sancisce la deliberazione di Giunta regionale n. 583 dello scorso 16 dicembre, pubblicata sul Burc n. 249 del 28 dicembre 2020, basata, come prevede la normativa di settore, su un’elaborazione statistica dei risultati del monitoraggio svolto dall’Arpa Campania negli ultimi quattro anni (riferimenti sono il decreto legislativo 116 del 2008 e il decreto ministeriale 30 marzo 2010). Il provvedimento determinerà il quadro della balneabilità in Campania all’inizio della stagione balneare 2021. Ogni anno, normalmente dal 1 aprile fino al 30 settembre, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Ladi qualità dellediinè sostanzialmentea fine 2020 rispetto all’anno precedente. In estrema sintesi, è quanto sancisce la deliberazione di Giunta regionale n. 583 dello scorso 16 dicembre, pubblicata sul Burc n. 249 del 28 dicembre 2020, basata, come prevede la normativa di settore, su un’elaborazione statistica dei risultati del monitoraggio svolto dall’Arpanegli ultimi quattro anni (riferimenti sono il decreto legislativo 116 del 2008 e il decreto ministeriale 30 marzo 2010). Il provvedimento determinerà il quadro della balneabilità inall’inizio della stagione balneare. Ogni anno, normalmente dal 1 aprile fino al 30 settembre, ...

