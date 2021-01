Serie B | Salernitana-Pordenone e Frosinone-Spal sfide ad alta quota | le formazioni ufficiali dei match delle 18 00

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Primo turno di campionato dell'anno solare 2021 inB. Dopo i primi verdetti decretati nei15.00, con la vittoria esterna dell'Empoli contro il Cosenza per 2-0 ed il pari tra Venezia e Pisa, con il risultato di 1-1, la diciassettesima giornata diB, prosegue con altri cinque, in programma alle 18.00: Cremonese-Chievo, V. Entella-Cittadella,, Reggiana-Pescara e.Di seguito ledeiCremonese-Chievo, ore 18,00 - Stadio "Giovanni Zini"Cremonese (4-3-3): Zaccagno; Nardi, Bianchetti, Terranova, Zortea; Valzania, Castagnetti, Gustafson; Pinato, Ciofani, Gaetano. Allenatore: BisoliChievoVerona (4-4-2): ...

Diretta Salernitana Pordenone. Streaming video DAZN del match valevole per la diciassettesima giornata d'andata del campionato di Serie B ...Il brasiliano Maicon torna a giocare in Italia, ma in Serie D, lo ha annunciato il direttore sportivo del Sona, Claudio Ferrarese.