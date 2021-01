Ancelotti: “Il Milan sta facendo bene, la sfida con la Juve non è decisiva” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Intervistato da Radio Uno, nel programma Radio Anch’io Sport, Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato del momento che sta passando il Milan, sempre nei pensieri del tecnico di Reggio Emilia: “Sta facendo molto bene, questo è chiaro. Non penso assolutamente che la partita contro la Juventus di mercoledì sia decisiva. Grazie a Maldini è stato fatto un grande lavoro di reclutamento dei giovani, visto che non c’era la possibilità di sfruttare grossi capitali”. In seguito Ancelotti si è poi espresso sul momento che sta vivendo la Premier League a causa del Coronavirus: “È un momento molto difficile in Premier e in tutta l’Inghilterra, visto che ultimamente c’è stato un importante aumento dei contagi e anche il calcio ne ha sofferto. I calciatori in alcuni casi non ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Intervistato da Radio Uno, nel programma Radio Anch’io Sport, Carlo, tecnico dell’Everton, ha parlato del momento che sta passando il, sempre nei pensieri del tecnico di Reggio Emilia: “Stamolto, questo è chiaro. Non penso assolutamente che la partita contro lantus di mercoledì sia. Grazie a Maldini è stato fatto un grande lavoro di reclutamento dei giovani, visto che non c’era la possibilità di sfruttare grossi capitali”. In seguitosi è poi espresso sul momento che sta vivendo la Premier League a causa del Coronavirus: “È un momento molto difficile in Premier e in tutta l’Inghilterra, visto che ultimamente c’è stato un importante aumento dei contagi e anche il calcio ne ha sofferto. I calciatori in alcuni casi non ...

