Paura per Larry King: ricoverato in gravi condizione per il Covid (Di domenica 3 gennaio 2021) Paura che non ce la faccia, ma tanta speranza che alla fine sia lui a sconfiggere il virus: il popolare conduttore di talk-show televisivi ed ex intervistatore della Cnn Larry King ha il Covid-19 ed è ...

