F1, Hamilton o Schumacher? Ecco cosa pensa Jean Todt (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo che Lewis Hamilton ha raggiunto quota 7 titoli mondiali, come Schumacher, il mondo della F1, e non solo, ha dato il via a quello che è il paragone per eleggere il migliore tra i due campioni. Lewis o Michael? Sembra essere questo il vero dilemma alla Shakespeare. Sulla questione “Hamilton contro Schumacher” si è espresso anche Jean Todt, attuale presidente FIA ed ex team principal Ferrari proprio negli anni di F1 dove a dominare era il Kaiser. F1, Todt: “Dominio Hamilton superiore a quello Schumacher” Come ben noto, la Formula 1, come tanti sport, vive i suoi periodi dominati spesso da un’unica squadra o atleta. Recentemente la scuderia Mercedes ha consolidato il proprio dominio sia come costruttore che come titoli piloti; ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Dopo che Lewisha raggiunto quota 7 titoli mondiali, come, il mondo della F1, e non solo, ha dato il via a quello che è il paragone per eleggere il migliore tra i due campioni. Lewis o Michael? Sembra essere questo il vero dilemma alla Shakespeare. Sulla questione “contro” si è espresso anche, attuale presidente FIA ed ex team principal Ferrari proprio negli anni di F1 dove a dominare era il Kaiser. F1,: “Dominiosuperiore a quello” Come ben noto, la Formula 1, come tanti sport, vive i suoi periodi dominati spesso da un’unica squadra o atleta. Recentemente la scuderia Mercedes ha consolidato il proprio dominio sia come costruttore che come titoli piloti; ...

infoitsport : Hamilton o Schumacher, chi ha dominato di più ? Todt si espone - stoavvelenato : @EmmeEmm_ Dovremmo stare qui a parlare 3 ore, diciamo che su 7 mondiali schumi ne ha vinti col sudore 4, hamilton 1… - infoitsport : Brundle: “Schumacher sarebbe stato fiero di Hamilton” - Farefucsiah : Ora Vettel è ufficialmente in Aston Martin, Ricciardo in Mclaren, Perez in Red Bull, Sainz in Ferrari, Alonso in Re… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Kevin #Magnussen, che nel 2021 correrà nel campionato IMSA, ha velatamente ridimensionato i successi di Lewis #Ha… -