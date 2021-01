Domenica con forti temporali nel Lazio: è allerta meteo, ecco le zone interessate (Di sabato 2 gennaio 2021) E’ ancora allerta meteo nel Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha valutato dalle prime ore di domani, Domenica 3 gennaio 2021 e per le successive 24-36 ore, allerta gialla idraulica sulle zone E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud), G (Bacino del Liri) e allerta gialla idrogeologica sulle zone A (bacini costieri nord), D (Bacini di Roma), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud), G (Bacino del Liri). Leggi anche: Maltempo a Roma, cadono alberi e rami: 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco (FOTO) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 gennaio 2021) E’ ancoranel. Il Centro Funzionale Regionale ha valutato dalle prime ore di domani,3 gennaio 2021 e per le successive 24-36 ore,gialla idraulica sulleE (Aniene), F (Bacini Costieri Sud), G (Bacino del Liri) egialla idrogeologica sulleA (bacini costieri nord), D (Bacini di Roma), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud), G (Bacino del Liri). Leggi anche: Maltempo a Roma, cadono alberi e rami: 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco (FOTO) su Il Corriere della Città.

RaiTre : Abbiamo chiesto a #SilvioOrlando, ospite della quarta puntata, un augurio per ricominciare nel 2021.… - OptaPaolo : 10 - Domani, 3 gennaio 2021, si giocheranno 10 partite di Serie A; l'ultima domenica con altrettante gare è stata i… - FBiasin : La domenica senza calcio è brutta. La domenica senza calcio in zona rossa è molto brutta. La domenica senza calci… - CorriereCitta : Domenica con forti temporali nel Lazio: è allerta meteo, ecco le zone interessate #allertameteo - aidalaverdadera : Ho voglia di pizza stasera ma è sabato, io la mangio di domenica, non me la sento di sfidare il 2021 partendo col p… -