(Di venerdì 1 gennaio 2021) Due feriti per lo scoppio di petardi, una coppia di nigeriani accoltellata in modo non grave in una rissa, danni per 30mila euro ai cassonetti di Kyma Ambiente, la società partecipata per l'igiene ...

Roberto85150237 : Anche questa è Taranto, con le sue invettive... - mad_musika : RT @UAAR_it: #Taranto, anche presidente @RegionePuglia @micheleemiliano al rito superstizioso del santino di san Cataldo nella colata di ce… - LaGazzettaWeb : Taranto, anche due accolteltati nelle follie di Capodanno. Emma la prima nata (alle 9) - antoniosti : RT @museo_marta: Il melograno cresce su ogni tipo di terreno, una specie di miracolo e di dono della natura che fiorisce e porta il suo fru… - poeticaOdissea : RT @museo_marta: Il melograno cresce su ogni tipo di terreno, una specie di miracolo e di dono della natura che fiorisce e porta il suo fru… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto anche

La Gazzetta del Mezzogiorno

Due feriti per lo scoppio di petardi, una coppia di nigeriani accoltellata in modo non grave in una rissa, danni per 30mila euro ai cassonetti di Kyma Ambiente, la società partecipata per l’igiene urb ...Gallipoli – Si chiude con un’impennata di contagi un anno già di per sé destinato a passare alla storia. Fase 1 per i vaccini con le prime 1.558 dosi. Quest’oggi, intanto, la Puglia ha dato avvio alla ...