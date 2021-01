Schumacher | 7 anni dall’incidente | “Un combattente” | il racconto di Badoer

(Di venerdì 1 gennaio 2021) L’ex collaudatore e pilota della Ferrari Lucaparla con commozione dell’amico Michael. In merito al suo stato fisico non svela quasi nulla. Sette volte campione del mondo di Formula 1. Settedal terribile incidente sciistico. Questi sono i giorni di Michael. Il 29 dicembre 2013, il campione tedesco rimase coinvolto nell’incidente L'articolo proviene da YesLife.it.

LeilaTopino : RT @Eli99_: Per me la formula uno era Schumacher. Sempre lì sul bordo del divano fino alla fine e alla vittoria. Tutti insieme ad esultare… - Motorsport_IT : #F1 | Ecco la nostra intervista a Mauro Baldi, pilota che ha accarezzato la #Formula1 a cavallo degli anni '80, ma… - Amaccagno66Anna : @DrGregHouse73 @schumacher_jorg fa molto anni 80 - infoitsport : Schumacher, 7 anni fa l’incidente: il toccante pensiero di Montezemolo - sumeeens : @SerroniMarco @RealBarlafuss Oggi vince chi ha la macchina migliore, Nico rosberg a parità di macchina ha battuto s… -

Ultime Notizie dalla rete : Schumacher anni

La moglie del tecnico ha pubblicato su Instagram una risposta che non lascia dubbi sulla volontà di Simone di continuare in.... Gomez non rientra nei piani dei biancocelesti, costi troppo alti e repar ...Il 2020 ha visto la scomparsa di molti nomi noti del cinema internazionale ed italiano, da Kirk Douglas a Gigi Proietti, passando per Sean Connery e Franca Valeri. Ecco l’elenco delle star del cinema ...