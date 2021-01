Evade dai domiciliari e va al bar, poi aggredisce i poliziotti: arrestato 41enne a Salerno (Di sabato 2 gennaio 2021) aggredisce e minaccia vigile urbano ad Eboli: 40enne nei guai 23 dicembre 2020 Evade dai domiciliari per andare al bar , poi prova ad eludere un controllo ed aggredisce le Forze dell'Ordine. Gli ... Leggi su salernotoday (Di sabato 2 gennaio 2021)e minaccia vigile urbano ad Eboli: 40enne nei guai 23 dicembre 2020daiper andare al bar , poi prova ad eludere un controllo edle Forze dell'Ordine. Gli ...

RTAlive1 : Salerno, evade dai domiciliari, fugge a un controllo della polizia e danneggia auto - ilfaroonline : Roma, evade dai domiciliari per festeggiare il #Capodanno: arrestata di nuovo - CasilinaNews : #Primavalle, evade dai domiciliari per festeggiare il capodanno: arrestata - Terzobinarioit : Evade dai domiciliari per Capodanno: 30enne di Primavalle arrestata dai Carabinieri - zazoomblog : Roma evade dai domiciliari per festeggiare il Capodanno in strada: arrestata 30enne - #evade #domiciliari… -