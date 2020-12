Stasera in tv ‘La vita è bella’ su Canale 5: retroscena su Massimo Troisi che in pochi conoscono (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono davvero poche le persone che non hanno mai visto La vita è bella, straordinario film di vip id=”7564?Roberto Benigni/vip che sabato 2 Gennaio Canale 5 propone in prima serata. Una storia drammatica e divertente, tra le pellicole più amate del regista e attore toscano, che ha voluto anche omaggiare l’amico Massimo Troisi in più di una scena. La vita è bella, la trama Anche chi non ha avuto ancora la fortuna di vedere La vita è bella, uscito nel 1997, ne conosce certamente la trama. Ambientato durante la seconda Guerra Mondiale, il film racconta la deportazione di una famiglia ebrea. LEGGI ANCHE: — Che fine ha fatto il bambino de La vita è bella? Ecco cosa fa oggi per vivere Guido Orefice, sua moglie Dora – interpretata da Nicoletta Braschi – e il figlio Giosuè ... Leggi su funweek (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono davvero poche le persone che non hanno mai visto Laè bella, straordinario film di vip id=”7564?Roberto Benigni/vip che sabato 2 Gennaio5 propone in prima serata. Una storia drammatica e divertente, tra le pellicole più amate del regista e attore toscano, che ha voluto anche omaggiare l’amicoin più di una scena. Laè bella, la trama Anche chi non ha avuto ancora la fortuna di vedere Laè bella, uscito nel 1997, ne conosce certamente la trama. Ambientato durante la seconda Guerra Mondiale, il film racconta la deportazione di una famiglia ebrea. LEGGI ANCHE: — Che fine ha fatto il bambino de Laè bella? Ecco cosa fa oggi per vivere Guido Orefice, sua moglie Dora – interpretata da Nicoletta Braschi – e il figlio Giosuè ...

