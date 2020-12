Covid, il report settimanale: la Campania tra le 9 regioni a “rischio Basso” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: 7 minutiLa Campania è tra le nove regioni d’Italia classificate, in questo momento, a rischio Basso per quanto riguarda la velocità di diffusione del Covid-19. E’ il dato che emerge dal report settimanale (dati relativi alla settimana 21-27 dicembre 2020 e aggiornati al 29 dicembre 2020) a cura della cabina di regia che monitora lo stato d’avanzamento dell’epidemia. In Campania, infatti, l’indice Rt è allo 0,78 e non ci sono segnalazioni di allerte attive per quanto riguarda la resilienza dei servizi sanitari locali. Si legge dal rapporto: “L’epidemia in Italia si mantiene grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali. Tre regioni/PPAA (Veneto, Liguria, Calabria) hanno un Rt puntuale maggiore ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: 7 minutiLaè tra le noved’Italia classificate, in questo momento, aper quanto riguarda la velocità di diffusione del-19. E’ il dato che emerge dal(dati relativi alla settimana 21-27 dicembre 2020 e aggiornati al 29 dicembre 2020) a cura della cabina di regia che monitora lo stato d’avanzamento dell’epidemia. In, infatti, l’indice Rt è allo 0,78 e non ci sono segnalazioni di allerte attive per quanto riguarda la resilienza dei servizi sanitari locali. Si legge dal rapporto: “L’epidemia in Italia si mantiene grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali. Tre/PPAA (Veneto, Liguria, Calabria) hanno un Rt puntuale maggiore ...

