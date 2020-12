Daydreamer, anticipazioni turche: Yigit dona l’anello a Sanem, ma qualcuno lo ferma (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Daydreamer, anticipazioni turche: il fatto che Yigit abbia chiesto a Sanem di sposarlo, non manderà in tilt solo lei e Can (l’una infuriata perché l’amato non ha avuto nessuna reazione, l’altro perché la ragazza non ha detto di no), ma anche i loro parenti ed amici. L’editore deciderà di fare una proposta di matrimonio in piena regola alla scrittrice, ma gli andrà male: scopriamo perché. Yigit dà un appuntamento a Sanem La nuova “Fikri Harika”, alla presenza di Can, sta lavorando per mettere delle etichette alle creme e profumi di Sanem, perché Deren e Bulut hanno scoperto che qualcuno li stava già vendendo ad una cifra esorbitante (perciò l’idea è anche quella di acquistare un brevetto). Arriva Yigit, che chiede di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 30 dicembre 2020): il fatto cheabbia chiesto adi sposarlo, non manderà in tilt solo lei e Can (l’una infuriata perché l’amato non ha avuto nessuna reazione, l’altro perché la ragazza non ha detto di no), ma anche i loro parenti ed amici. L’editore deciderà di fare una proposta di matrimonio in piena regola alla scrittrice, ma gli andrà male: scopriamo perché.dà un appuntamento aLa nuova “Fikri Harika”, alla presenza di Can, sta lavorando per mettere delle etichette alle creme e profumi di, perché Deren e Bulut hanno scoperto cheli stava già vendendo ad una cifra esorbitante (perciò l’idea è anche quella di acquistare un brevetto). Arriva, che chiede di ...

redazionetvsoap : La mammina è in difficoltà... #DayDreamer #Anticipazioni - berta95italy : DayDreamer, anticipazioni turche: Can rischia la vita gettandosi tra le fiamme del capanno - YenessiL : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer #Anticipazioni Una girandola di equivoci è in arrivo... - 1candemella : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer #Anticipazioni Una girandola di equivoci è in arrivo... - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Una girandola di equivoci è in arrivo... -