"Il politico non rappresenta nessuno". Sceneggiata sui vaccini, la bordata della Ghisleri a De Luca e compagni (Di martedì 29 dicembre 2020) Vaccino o non vaccino? In molti dicono ancora "non vaccino". A fare il punto è Alessandra Ghisleri, la sondaggista che non sbaglia mai, ospite in collegamento con Omnibus, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7. "Bisogna ricordare i dati - premette la presidente di Euromedia Research -, ancora un cittadino su quattro non vorrebbe vaccinarsi. A questo fa eco e fa cassa di risonanza il fatto che molti operatori sanitari non vogliano anche loro vaccinarsi, lo vediamo tutti i giorni sui giornali". Dunque, la Ghisleri sposta i riflettori sui politici e i loro vaccini in pubblico: "È evidente che il politico in sé non ha grande rappresentanza. Si pensi a Vincenzo De Luca, il suo messaggio è stato facilmente tradotto in un saltare la fila. Credo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Vaccino o non vaccino? In molti dicono ancora "non vaccino". A fare il punto è Alessandra, la sondaggista che non sbaglia mai, ospite in collegamento con Omnibus, il programma di approfondimentodel mattino in onda su La7. "Bisogna ricordare i dati - premette la presidente di Euromedia Research -, ancora un cittadino su quattro non vorrebbe vaccinarsi. A questo fa eco e fa cassa di risonanza il fatto che molti operatori sanitari non vogliano anche loro vaccinarsi, lo vediamo tutti i giorni sui giornali". Dunque, lasposta i riflettori sui politici e i loroin pubblico: "È evidente che ilin sé non ha grandenza. Si pensi a Vincenzo De, il suo messaggio è stato facilmente tradotto in un saltare la fila. Credo ...

