Terremoto in Croazia, paura all'alba: due forti scosse avvertite in tutto il Friuli Venezia Giulia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Terremoto in Croazia avvertito anche nel Nord-Est dell'Italia: due scosse di magnitudo 5.2 e 4.8 sono state registrate rispettivamente alle 6.28 e alle 7.49 di questa mattina , con ipocentro a circa ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020)inavvertito anche nel Nord-Est dell'Italia: duedi magnitudo 5.2 e 4.8 sono state registrate rispettivamente alle 6.28 e alle 7.49 di questa mattina , con ipocentro a circa ...

repubblica : Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.2 avvertita anche a Trieste e Gorizia [aggiornamento delle 10:12] - SkyTG24 : Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.2 vicino a Zagabria - fanpage : #Terremoto in Croazia #28dicembre - infoitinterno : Terremoto di magnitudo 5.2 colpisce la Croazia - Jenni79430950 : RT @dukana2: Forte #Terremoto in #Croazia ...avvertito anche a #Trieste ...chissà perché...??#trivelle tante #trivelle ...??#Basilicata?!? A… -