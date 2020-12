Covid, 13 milioni vaccinati ad aprile?/ Numeri non tornano: rebus dosi e personale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Covid, 13 milioni di italiani vaccinati ad aprile secondo previsioni del ministro Roberto Speranza. Ma i Numeri non tornano: rebus dosi e personale. Carlo Calenda e +Europa incalzano Governo Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020), 13di italianiadsecondo previsioni del ministro Roberto Speranza. Ma inon. Carlo Calenda e +Europa incalzano Governo

Corriere : Usa, Trump non firma aiuti Covid: milioni di americani senza sussidio - Corriere : La Germania ha comprato 30 milioni di dosi di vaccino Covid al di fuori dal piano europeo - Agenzia_Ansa : #Covid, nel mondo guariti finora oltre 45 milioni di casi - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, dalla Ue 70 milioni ai Balcani per accesso ai vaccini #Covid - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: LA PETIZIONE Un piccolo contributo da parte dei quasi tremila super-ricchi italiani per aiutare i milioni di lavorator… -