Vaccini, primi stop in Germania per dubbi legati alla temperatura e alla conservazione delle fiale (Di domenica 27 dicembre 2020) Alcune città tedesche, in particolare in Baviera, hanno rallentato o cancellato la somministrazione delle prime dosi di vaccino Pfizer. I dubbi sulla conservazione delle fiale sul rispetto della 'catena del freddo' hanno condizionato le procedure nel v-day. In particolare, l'iter ha subìto uno stop nel distretto di Lichtenfels, come hanno segnalato i media locali. primi stop ai Vaccini in alcune città della Germania Anche nelle città di Coburg, Kronach, Kulmbach, Hof, Bayreuth e Wunsiedel i programmi iniziali sono stati modificati. Nel distretto di Dillingen, riferisce il quotidiano locale Merkur.de, tutto rinviato a domani. Alcune amministrazioni, probabilmente, attendono chiarimenti ...

