Tennis, Matteo Berrettini: “Il mio piede sta meglio, nel 2020 ho sofferto le poche partite giocate” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 2020 è agli sgoccioli e la speranza è quella che la tanta negatività di questa stagione si tramuti in qualcosa di ben diverso nell’anno che verrà. Non è stata, in questo senso, una grande annata per Matteo Berrettini, pur conclusa da n.10 del ranking Bisogna essere onesti, ci si aspettava di più. Lui che aveva abbagliato nel 2019, in quest’annata si è trovato a dover convivere con tanti problemi fisici che non gli hanno permesso di esprimere il suo miglior Tennis. Nello stesso tempo, Matteo ha fatto fatica anche a essere focalizzato dal punto di vista mentale. Restano gli ottavi di finale negli US Open e i quarti a Roma, ma alcune sconfitte, come quelle contro il tedesco Daniel Altmeier (terzo turno a Parigi) fanno male. “Ho fatto un 2019 molto tirato dal punto di vista fisico, disputando forse ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilè agli sgoccioli e la speranza è quella che la tanta negatività di questa stagione si tramuti in qualcosa di ben diverso nell’anno che verrà. Non è stata, in questo senso, una grande annata per, pur conclusa da n.10 del ranking Bisogna essere onesti, ci si aspettava di più. Lui che aveva abbagliato nel 2019, in quest’annata si è trovato a dover convivere con tanti problemi fisici che non gli hanno permesso di esprimere il suo miglior. Nello stesso tempo,ha fatto fatica anche a essere focalizzato dal punto di vista mentale. Restano gli ottavi di finale negli US Open e i quarti a Roma, ma alcune sconfitte, come quelle contro il tedesco Daniel Altmeier (terzo turno a Parigi) fanno male. “Ho fatto un 2019 molto tirato dal punto di vista fisico, disputando forse ...

Lui che aveva abbagliato nel 2019, in quest'annata si è trovato a dover convivere con tanti problemi fisici che non gli hanno permesso di esprimere il suo miglior tennis. Nello stesso tempo, Matteo ha ...

