Lui è sterile | abbiamo scelto la vita di coppia

Leggi su iodonna

(Di domenica 27 dicembre 2020) Quando due anni fa ci hanno detto che non avremmo potuto avere figli perché tutti gli esami fatti avevano confermato la congenita sterilità del mio compagno, è stato un vero e proprio shock. Non ho mai sognato una famiglia numerosa né di fare la mamma a tempo pieno, ma ho sempre pensato che un figlio prima o poi lo avrei avuto. Scoprire di non poter realizzare questo sogno ha provocato prima di tutto dolore, tanto dolore, poi rabbia, molta rabbia e tanta invidia per chi invece aveva potuto realizzare quello che a me veniva negato. Allo stesso tempo quello che mi passava per la testa era anche la paura che lanon reggesse…che l’amore non fosse sufficiente per affrontare una prova così dura. Paura di non saper più stare vicino a qualcuno che non poteva darmi quello che desideravo, paura che fosse lui a decidere di lasciarmi per lo stesso motivo. ...