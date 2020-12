Bambino di 3 anni abbandonato in un cimitero insieme al suo cane il giorno della vigilia di Natale: è caccia ai genitori (Di domenica 27 dicembre 2020) Bambino di 3 anni abbandonato in un cimitero insieme al suo cane Un Bambino di 3 anni è stato abbandonato in un cimitero insieme al suo cane il giorno della vigilia di Natale: è quanto avvenuto negli Stati Uniti, in una città dello stato dello Ohio. Secondo quanto ricostruito dai media locali, la scena è stata notata da alcuni passanti che hanno visto un’auto blu lasciare all’ingresso del cimitero di Hinckley un Bambino e un cane per poi partire senza ritornare indietro. In particolare, una signora si è avvicinata al piccolo chiedendogli come si chiamasse e dove ... Leggi su tpi (Di domenica 27 dicembre 2020)di 3in unal suoUndi 3è statoin unal suoildi: è quanto avvenuto negli Stati Uniti, in una città dello stato dello Ohio. Secondo quanto ricostruito dai media locali, la scena è stata notata da alcuni passanti che hanno visto un’auto blu lasciare all’ingresso deldi Hinckley une unper poi partire senza ritornare indietro. In particolare, una signora si è avvicinata al piccolo chiedendogli come si chiamasse e dove ...

