"Non ce la faranno". Simon & The Stars, oroscopo da incubo: 2021 infernale per questi due segni

Sta per calare il sipario su un 2020 nefasto, l'anno della pandemia, del coronavirus, dei lockdown e della grande paura. E cosa dicono le stelle dell'anno che verrà, di quel 2021 da cui ci aspettiamo molto di meglio? A dire la sua è Simon & The Stars, il famoso astrologo, che intervistato da Il Mattino spiega che il 2021 "sarà l'anno di una nuova Era, quella dell'acquario". E ancora, sarà l'anno del "Rinascimento", nel nome dei valori tipici del segno legati alla collettività e alla collaborazione. Insomma, previsioni positive quelle di Simon & The Star. Nel dettaglio, spiega: "A cosa andiamo incontro? All'inizio di una ricostruzione dopo un 2020 massacrante. La vera porta d'ingresso dell'Era dell'Acquario è il 21 dicembre, con la congiunzione di Giove e ...

Un colpo di destrezza quello del marocchino che lunedì sera ha fatto sparire le banconote da un registratore di cassa di un bar di Pavullo. Il titolare però se n’è accorto subito e ha dato l’allarme c ...

La disperazione di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip: “Dayane Mello si sta allontanando da me”, ecco il video sfogo.

