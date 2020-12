“Accade a 1 bimbo su 700”, il dramma di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno ufficialmente presentato la loro bambina Blu Jerusalema, la piccola è nata con una rara malformazione e dovrà essere operata. Solo pochi mesi fa è nata Blu Jerusalema, la prima figlia di Gianluca Vacchi e della sua compagna Sharon Fonseca. I due hanno deciso di mostrare per la prima volta la loro bambina sulle pagine del settimanale spagnolo Hola, a cui hanno rivelato una dura verità. La bambina, infatti, è nata con una rara malformazione per la quale dovrà subire un’operazione. I due hanno deciso di rendere nota questa notizia per aiutare altre persone nella loro stessa situazione e dare luce a una malattia che non tutti conoscono. LEGGI ANCHE>>>Gianluca ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 dicembre 2020)hanno ufficialmente presentato la loro bambina Blu Jerusalema, la piccola è nata con una rara malformazione e dovrà essere operata. Solo pochi mesi fa è nata Blu Jerusalema, la prima figlia die della sua compagna. I due hanno deciso di mostrare per la prima volta la loro bambina sulle pagine del settimanale spagnolo Hola, a cui hanno rivelato una dura verità. La bambina, infatti, è nata con una rara malformazione per la quale dovrà subire un’operazione. I due hanno deciso di rendere nota questa notizia per aiutare altre persone nella loro stessa situazione e dare luce a una malattia che non tutti conoscono. LEGGI ANCHE>>>...

infoitcultura : Gianluca Vacchi rivela il dramma: 'Accade a 1 bimbo su 700, la malformazione con cui è nata nostra figlia' - salvoabbate11es : Sono un nonno di 2 bellissimi nipotini, quello che è riportato nel twitt di sotto ha un orrore incommensurabile. So… - valedreamer_ : Oggi vedere questo bimbo qui felice mi ha fatto tanta tenerezza.. In questo 2020 pieno di “cose brutte” vedere che… - algablu : RT @Sarita_Libre: In fuga dalle guardie, le iniziarono le doglie e trovò riparo in una capanna, cercando di scaldare il bimbo che nacque. A… - MariaViola56 : @Thismeanswar___ @danitrash77 povero bimbo indifeso che non sa quel che accade intorno a lui chi dice di aver ca… -