Ora è ufficiale: Sottil nuovo allenatore dell’Ascoli (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell’Ascoli, ora c’è anche l’annuncio del club. Ieri vi avevamo anticipato che era l’unico candidato plausibile dopo il no di Rastelli. Ecco il comunicato: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Andrea Sottil. Il neo allenatore giunge ad Ascoli con il vice Simone Baroncelli, il preparatore dei portieri Amedeo Petrazzuolo, il match analyst Salvatore Gentile e il preparatore atletico Ignazio Cristian Bella. Nazzareno Salvatori, già in forza all’Ascoli Calcio, proseguirà il suo ruolo di recupero infortunati. Il Club bianconero accoglie con un caloroso benvenuto Mister Sottil e il suo staff, con la fiducia che possano far bene e portare la gloriosa società bianconera dove ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Andreaè il, ora c’è anche l’annuncio del club. Ieri vi avevamo anticipato che era l’unico candidato plausibile dopo il no di Rastelli. Ecco il comunicato: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al Sig. Andrea. Il neogiunge ad Ascoli con il vice Simone Baroncelli, il preparatore dei portieri Amedeo Petrazzuolo, il match analyst Salvatore Gentile e il preparatore atletico Ignazio Cristian Bella. Nazzareno Salvatori, già in forza all’Ascoli Calcio, proseguirà il suo ruolo di recupero infortunati. Il Club bianconero accoglie con un caloroso benvenuto Mistere il suo staff, con la fiducia che possano far bene e portare la gloriosa società bianconera dove ...

matteosalvinimi : #Pescatori finalmente liberi! Ora la notizia è ufficiale, la aspettavamo da 108 giorni. Un abbraccio alle famiglie… - GaretJax81 : @brema82 @dekuweb @Gog3ta2 Beh ora è ufficiale quello che sapevano tutti. Conte ha ottenuto quello che voleva. Se v… - H4NSEPRINT : ok è ufficiale :( i miei pronomi sono he/she/they , almeno per ora <3 sto ancora cercando di capire bene che cosa… - xattorneyx : Qui per dirvi che 3 mesi fa quando ero l'unica fan numero 1 di stefy il suo account ufficiale mi rispondeva ad ogni… - Zelgadis265 : il problema di Eriksen è uno, lo stipendio, come calciatore è conosciuto, se qualcuno lo vuole si farà avanti ora c… -

Sicindustria: "I fondi per l'editoria vadano alle imprese siciliane"

PALERMO (ITALPRESS) – “La legge per il sostegno all’editoria è in Gazzetta Ufficiale e per questo esprimiamo tutto il nostro plauso. Ora si apre la fase più delicata: è fondamentale che i fondi siano ...

Green Arrow su Fornite: annunciata ufficialmente la skin – VIDEO

Il titolo Epic Games annuncia ufficialmente la skin di Green Arrow; l’arciere di smeraldo DC Comics presentato tramite i canali social. L’arciere di smeraldo DC Comics è stato protagonista indiscusso ...

