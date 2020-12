Cyberpunk 2077 delude | rimborso richiesto e concesso egiocatore infuriato perché non può più giocare?!

Cyberpunk 2077 delude, rimborso richiesto e concesso e...giocatore infuriato perché non può più giocare?! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Xbox Support ho appena ricevuto il rimborso per Cyberpunk 2077 ma ora lo state rimuovendo dalla mia console??? Voglio ancora giocarci!!!! Avete truffato il mondo permettendo il lancio e la vendita sulle nostre console di un gioco che non funziona e non funzionerà per mesi". Tutto vero, c'è chi aveva tra le mani Cyberpunk 2077, è rimasto scottato dai problemi della versione console e per questo ha chiesto e ottenuto il rimborso (fin qui tutto legittimo) e poi si lamenta perché non può continuare a giocare al titolo per cui ha appena richiesto e ottenuto il rimborso. Internet è un luogo meraviglioso che ci regala anche queste perle di assurdità. Il caso del titolo targato CD Projekt RED è piuttosto particolare e ci ha messo di fronte a ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Xbox Support ho appena ricevuto ilperma ora lo state rimuovendo dalla mia console??? Voglio ancora giocarci!!!! Avete truffato il mondo permettendo il lancio e la vendita sulle nostre console di un gioco che non funziona e non funzionerà per mesi". Tutto vero, c'è chi aveva tra le mani, è rimasto scottato dai problemi della versione console e per questo ha chiesto e ottenuto il(fin qui tutto legittimo) e poi si lamentanon può continuare a giocare al titolo per cui ha appenae ottenuto il. Internet è un luogo meraviglioso che ci regala anche queste perle di assurdità. Il caso del titolo targato CD Projekt RED è piuttosto particolare e ci ha messo di fronte a ...

