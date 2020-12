Gli errori di Conte li pagano loro Senaldi | orrore Covid | come sono condannati a morire gli anziani

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Se il governo, anziché scegliere solo la via delle chiusure, avesse promosso un sistema per guarire i malati a casa, l'Italia avrebbe avuto probabilmente meno morti e non sarebbe il Paese con il primato mondiale di decessi in rapporto al numero degli abitanti. All'indomani dell'intervista rilasciata lunedì scorso a Libero da Giuseppe Remuzzi, nella quale il direttore dell'Istituto Farmacologico Mario Negri spiegava, intervenendo con semplici medicinali antinfiammatori, da somministrare ai primi sintomi senza aspettare l'esito del tampone, si riuscissero a guarire malati anchesenza doverli ricoverare, abbiamo contattato un importante geriatra italiano che ha combattuto la pandemia in prima linea nel suo ospedale e che ci ha fornito una chiave di lettura per capire lo tsunami che da un anno sta travolgendo il nostro Paese più di altri. Alla ...