Natale | 5 ricette semplici da preparare in pochi minuti | piaceranno a tutti

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Vediamo insieme 5diche possano allietare queste feste un po’ più diverse dal solito 5di(Foto di Terri Cnudde da Pixabay)E’ vero, quest’anno passeremo ilforse più diverso dii tempi. Scordiamoci il solito cenone con i parenti e gli amici di tutte le età, dimentichiamoci anche, almeno per quest’anno, la tavolata di chilometri e chilometri attorniata da tante persone. Si, dovremo limitarci per quanto riguarda la presenza intorno alla tavola.. ma sopra la tavola? Ci sono dei limiti da rispettare? Assolutamente no! Quest’anno, più che mai, siamo giustificati nel fare il pieno di zuccheri o di carboidrati. Possiamo ‘sfogarci’ sui fornelli e successivamente godere di ciò che ...