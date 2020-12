Terremoto nella notte tra Agnano e Pozzuoli (Di domenica 20 dicembre 2020) Un Terremoto è stato avvertito alle 22.55 ad Agnano quartiere di Napoli al confine con Pozzuoli. Anche nella città flegrea in molti hanno avvertito la scossa che non ha fatto danni ma è stata capace di spaventare la popolazione in particolare coloro che risiedono ai piani alti degli edifici. Il sisma, di magnitudo 2.7,ha avuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 20 dicembre 2020) Unè stato avvertito alle 22.55 adquartiere di Napoli al confine con. Anchecittà flegrea in molti hanno avvertito la scossa che non ha fatto danni ma è stata capace di spaventare la popolazione in particolare coloro che risiedono ai piani alti degli edifici. Il sisma, di magnitudo 2.7,ha avuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

