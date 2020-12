Arriva lo smartphone di stato con il kit per la digitalizzazione : un cellulare e un abbonamento internet per un anno gratuiti a 4 condizioni (Di domenica 20 dicembre 2020) ”Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale, in via sperimentale” per i nuclei familiari ”non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (Spid), per il tramite di Poste italiane o di altri identity provider abilitati, è concesso in comodato gratuito per un anno un telefono mobile dotato di connettività” a queste condizioni : dotarsi del sistema SPID avere un reddito inferiore ai 20mila euro annui non essere in possesso né di un contratto di connessione a internet né di uno inerente alla telefonia mobile beneficio concesso a un solo soggetto per nucleo familiare Anche chi percepisce il reddito di cittadinanza, tra gli altri bonus concessi dallo stato, potrà ricevere uno ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 20 dicembre 2020) ”Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale, in via sperimentale” per i nuclei familiari ”non titolari di un contratto di connessionee di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (Spid), per il tramite di Poste italiane o di altri identity provider abilitati, è concesso in comodato gratuito per unun telefono mobile dotato di connettività” a queste: dotarsi del sistema SPID avere un reddito inferiore ai 20mila euro annui non essere in possesso né di un contratto di connessione ané di uno inerente alla telefonia mobile beneficio concesso a un solo soggetto per nucleo familiare Anche chi percepisce il reddito di cittadinanza, tra gli altri bonus concessi dallo, potrà ricevere uno ...

